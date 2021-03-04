МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов четверга после стабилизации перешел к росту и больше повышается к евро, чем к доллару, следуя за курсовой динамикой форекса.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.39 мск снижается на 21 копейку, до 73,76 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 88,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро на форексе снижается к доллару на 0,1%, до 1,2049 евро.

Нефть дорожает на 1,1% по марке Brent, до 64,74 доллара за баррель.

Умеренное укрепление американской валюты по отношению к большинству мировых будет оказывать сегодня негативное влияние в том числе и на курс рубля, тем не менее считает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Вместе с тем, у национальной валюты сформировались хорошие условия, чтобы продолжить курс на укрепление. К ним можно отнести интерес иностранных инвесторов к активам развивающихся рынков, комфортные цены на нефть и уверенные макроэкономические показатели. Наш прогноз по курсу доллара на сегодня 73,60–74,40 рубля", — добавляет он.

Сопротивлением росту доллара по-прежнему остается уровень 74,7 рубля, и он скорее всего сегодня устоит, в свою очередь оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".