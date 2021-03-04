МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению после утреннего роста, инвесторы проявляют осторожность перед встречей ОПЕК+, ожидая новостей по планам стран-участниц сохранить или увеличить добычу с апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.41 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 63,75 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 60,78 доллара за баррель. Утром нефть дорожала в пределах 1%. В Испании научились добывать электроэнергию из апельсинов

Инвесторы ожидают решения по добыче нефти странами ОПЕК+ позднее в четверг. На этот день запланировано заседание всех министров стран-участниц, где будет приниматься решение о том, увеличить ли альянсу добычу нефти в апреле и на какой объем. В среду заседание мониторингового комитета завершилось без рекомендации по параметрам сделки альянса после марта.

Трейдеры оценивают заявления министра нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан по добыче. Согласно его словам, Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, хочет, чтобы крупнейшие производители ОПЕК+ увеличили добычу.

До заседания мониторингового комитета источник РИА Новости в альянсе говорил, что большинство стран ОПЕК+ склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти по сделке на 0,5 миллиона баррелей в сутки на фоне общего улучшения ситуации на рынке. Новак и саудовский министр в среду продолжили обсуждать сделку ОПЕК+

Участники торгов также оценивают опубликованную в среду статистику по росту запасов в США за прошлую неделю до максимума с января. Темпы роста запасов стали самыми быстрыми за всю историю наблюдений. Так, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) подскочили на 21,6 миллиона баррелей и достигли 484,6 миллиона баррелей. Добыча нефти при этом выросла до 10 миллионов баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 9,7 миллиона баррелей.