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Биржи США упали на заявлениях Пауэлла о временном росте инфляции
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Биржи США упали в четверг на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о временном росте инфляции, свидетельствуют данные на закрытии торгов. Промышленный... ПРАЙМ, 05.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Биржи США упали в четверг на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о временном росте инфляции, свидетельствуют данные на закрытии торгов.
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,11% до 30923,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,34% до 3768,58 пункта, а технологичный NASDAQ рухнул на 2,11% до 12723,47.
Пауэлл заявил в четверг, что инфляция может вырасти в ближайшие месяцы, но что это скорее всего окажется временным явлением и не скажется на решении ФРС оставить ставки на низком уровне на обозримую перспективу.
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