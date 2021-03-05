ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Биржи США упали в четверг на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о временном росте инфляции, свидетельствуют данные на закрытии торгов. Евро дешевеет к доллару на статистике из еврозоны

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,11% до 30923,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,34% до 3768,58 пункта, а технологичный NASDAQ рухнул на 2,11% до 12723,47.

Пауэлл заявил в четверг, что инфляция может вырасти в ближайшие месяцы, но что это скорее всего окажется временным явлением и не скажется на решении ФРС оставить ставки на низком уровне на обозримую перспективу.

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