МОСКВА, 5 мар — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг закрылись на девятимесячном минимуме на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций США. Биржи США упали на заявлениях Пауэлла о временном росте инфляции

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сказал в четверг, что был бы обеспокоен беспорядочными колебаниями на рынке облигаций, но отметил, что происходящее на рынке пока не оказало существенного влияния на финансовые условия.

На фоне этих заявлений индекс доллара ICE вырос почти на 0,7% и может завершить неделю ростом на 0,7%, тогда как золото по итогам недели может подешеветь на 1,9% (исходя из цены наиболее активно торгуемых контрактов), показывают данные FactSet.

Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 1,5%.

Укрепление доллара и рост доходности гособлигаций снижают инвестиционную привлекательность золота.

“Золото, как и другие основные рынки, реагирует на рост доходности гособлигаций, — говорит редактор Gold Newsletter Брайен Лундин. – Доходность гособлигаций в свою очередь конечно же реагирует на замечания председателя Пауэлла и отсутствие каких-либо комментариев по существу в отношении роста доходности или намерений ФРС по сохранению низких процентных ставок".

“То, что мы сейчас наблюдаем, это разминка перед боем между ФРС и финансовыми рынками, — отмечает Лундин. – Впереди нас ожидает большая битва, в которой рынки будут требовать, чтобы ФРС сделала что-то, чтобы остановить рост доходности". Евро дешевеет к доллару на статистике из еврозоны

“Битва завершится либо действиями ФРС, либо потерей доверия к доллару, причем любой из этих сценариев выгоден золоту", — резюмирует он.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX закрылись снижением на 15,10 доллара, или 0,9%, до 1700,70 доллара за унцию, после достижения внутридневного минимума 1691,80 доллара. Котировки самых активно торгующихся контрактов закрылись на минимуме с 5 июня, согласно данным FactSet. В среду они снизились на 1%.

"Этот год начался крайне неудачно для золота, которое подешевело уже почти на 10% и по-прежнему выглядит очень уязвимым", — отметил Эдвард Мойя из Oanda перед выступлением Пауэлла.

“Игроки на повышение наверняка испытывают головокружение, наблюдая за ходом торгов, угрожающих обрушить котировки еще на 100 долларов", — говорит он. Если рынок облигаций и впредь будет игнорировать ФРС, следующие недели тоже могут оказаться для золота тяжелыми, добавляет он. "ФРС, вероятно, придет на помощь быкам рынка золота, но уровень нервозности среди них остается повышенным", — отмечает Мойя.

Участники рынка сырьевых товаров в четверг также анализируют экономические данные. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 21-27 февраля немного выросло и составило 745 000. Эти данные сигнализируют о том, что до полного восстановления рынка труда еще далеко.

В пятницу Министерство труда США опубликует свой ежемесячный отчет о состоянии рынка труда.

Майские фьючерсы на медь в четверг подешевели на 4% до 3,9785 доллара за фунт, апрельские контракты на платину — на 3,9% до 1135,30 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий – на 0,5% до 2342,80 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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