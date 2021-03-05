МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Цена на нефть может взять новую высоту в 80 долларов за баррель на фоне решений ОПЕК+ и постепенного выхода из кризиса из-за коронавируса, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль. Фьючерсы на нефть WTI закрылись на максимуме с 2019 года

Страны ОПЕК+ в четверг договорились сохранить в апреле текущий уровень добычи нефти для всех стран, кроме России и Казахстана, которые получили возможность нарастить добычу на 130 и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.

"Решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в апреле приведет к повышению цены нефтяных фьючерсов. Уже сейчас нефть торгуется на уровне 67 долларов за баррель. Не исключено, что ввиду одновременного сокращения добычи нефти и восстановления производственных мощностей на фоне выхода из коронакризиса нефтяные котировки могут взять и следующую высоту в 80 долларов за баррель", — сообщила РИА Новости Скрыль.

Последний раз нефть марки Brent стоила дороже 80 долларов в октябре 2018 года.

Вместе с тем, по словам эксперта, рост котировок может замедлиться из-за увеличения объемов добычи сланцевой нефти в США, для которой цена в 60-65 долларов уже является рентабельной для возобновления бурения.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

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