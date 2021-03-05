2021-03-05T12:45:24+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210305/833172060.html
Цены на нефть продолжают удерживать уровни $68 и $65 за баррель
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Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают подниматься примерно на 2%, удерживая рекордные с января прошлого года уровни, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.30... ПРАЙМ, 05.03.2021
торги, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают подниматься примерно на 2%, удерживая рекордные с января прошлого года уровни, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 2,02%, до 68,09 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,86%, до 65,02 доллара за баррель. Цена Brent поднялась выше 68 долларов, а WTI — выше 65 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года.
Нефть бурно дорожает ещё со вчерашнего вечера — после заседания представителей ОПЕК+. Тогда альянс неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех своих стран. Более того, согласован рост добычи для России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч.
"Цены на нефть сейчас могут резко вырасти… WTI по 75 долларов уже не кажется таким неожиданным, и Brent может легко достичь 80 долларов к лету", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).