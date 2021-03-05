МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают подниматься примерно на 2%, удерживая рекордные с января прошлого года уровни, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 2,02%, до 68,09 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,86%, до 65,02 доллара за баррель. Цена Brent поднялась выше 68 долларов, а WTI — выше 65 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Нефть бурно дорожает ещё со вчерашнего вечера — после заседания представителей ОПЕК+. Тогда альянс неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех своих стран. Более того, согласован рост добычи для России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч.

"Цены на нефть сейчас могут резко вырасти… WTI по 75 долларов уже не кажется таким неожиданным, и Brent может легко достичь 80 долларов к лету", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).