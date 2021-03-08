МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно снижением, в то время как инвесторы оценивают риски всплеска инфляции, свидетельствуют данные торгов. США утвердили пакет помощи экономике на $1,9 триллиона

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 2,3% — до 3421,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,24%, до 2224,08 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,9% — до 28540,83 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1%, до 32996,11 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — вырос на 0,43%, до 6739,6 пункта. Японский индекс Nikkei опустился на 0,42% — до 28743,25 пункта.

Инвесторы с осторожностью восприняли новости о том, что сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Несмотря на то что трейдеры долгое время ожидали принятия этого пакета мер поддержки, теперь инвесторы оценивают риски резкого ускорения инфляции и перегрева экономики.

"Экономика уже на удивление теплая, и с помощью очень агрессивной (денежно-кредитной — ред.) политики, она может, вероятно, быстро разогреться еще сильнее. Однако остается важный вопрос о том, хватит ли у них (властей США — ред.) навыков и дисциплины, чтобы снизить температуру политики (ДКП — ред.) до легкого кипения перед инфляцией", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика JP Morgan Asset Management Дэвида Келли (David Kelly).