МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы растут в понедельник на фоне сохранения общего оптимизма вокруг развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Азиатские фондовые биржи закрылись в основном снижением

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 вырос на 0,22%, до 6644,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 5807,43 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,76%, до 14029,3 пункта.

Европейские фондовые индексы демонстрируют рост вторую неделю подряд, увеличившись за это время на 2-3%. Инвесторы с оптимизмом оценивают эффективность проводимой в странах по всему миру вакцинации от коронавируса, а также эффективность мер властей, которые они принимают для поддержания экономик своих стран.

Так, в минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену.

"Несмотря на падение рынков США в последние три недели, европейские — неплохо держатся, при этом DAX достиг максимума на прошлой неделе. Этот оптимистичный тон, похоже, сохранится и на этой неделе, хотя азиатские рынки начали ее несколько смешанно", — отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. Немецкий DAX на минувшей неделе достиг отметки в 14197,49 пункта, обновив тем самым рекорд с начала февраля.