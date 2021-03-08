МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник на фоне роста доходности гособлигаций страны, свидетельствую данные торгов. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,11%, до 31430 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,51%, до 12472 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,6%, до 3816,38 пункта.

Давление на стоимость акций оказывает увеличение доходности гособлигаций США. Доходность US Treasuries растет на 4,7 базисных пункта, до 1,601% против уровня прошлого закрытия в 1,554%. При этом рост показателя длится уже пять торговых сессий подряд.

Толчком к продолжению увеличения доходности казначейских облигаций стали сообщения о том, что в минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Однако в законопроект были внесены некоторые поправки, в частности, как и ожидалось, из него исключили положение об увеличении минимальной заработной платы до 15 долларов в час к 2025 году с 7,25 доллара сейчас. Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену.

"Главный элемент рынка — это то, что происходит с доходностью (гособлигаций — ред.)…. Рынок в настоящий момент признает, что мы находимся в процессе восстановления. (Денежные — ред.) потоки перебалансируются, чтобы лучше отразить это циклическое восстановление", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист Lombard Odier Сами Чаар (Samy Chaar).