МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы ускорили рост к вечеру понедельника, на этом фоне немецкий индекс DAX обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота продолжает снижаться

По состоянию на 18.02 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,76%, до 6679,65 пункта, французский CAC 40 — на 1,6%, до 5872,26 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,45%, до 14261,3 пункта. Днем котировки росли на 0,2-0,7%, слабее всех рос британский FTSE 100.

Минутами ранее немецкий индекс DAX обновил рекорд, установив его на отметке в 14283,8 пункта, несмотря на слабую статистику по промпроизводству в стране. Так, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в январе упал на 2,5% к декабрю. Эксперты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Рост европейских фондовых рынков ускорился с открытием торгов в США, где биржи в основном растут. Инвесторы склонны с оптимизмом оценивать перспективы развития мировой экономики в свете продолжающейся вакцинации от коронавируса в странах по всему миру и мер поддержки экономики, принимаемых властями государств.