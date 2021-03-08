МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы ускорили рост к вечеру понедельника, на этом фоне немецкий индекс DAX обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

!Золотые слитки

Стоимость золота продолжает снижаться

По состоянию на 18.02 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,76%, до 6679,65 пункта, французский CAC 40 — на 1,6%, до 5872,26 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,45%, до 14261,3 пункта. Днем котировки росли на 0,2-0,7%, слабее всех рос британский FTSE 100.

Минутами ранее немецкий индекс DAX обновил рекорд, установив его на отметке в 14283,8 пункта, несмотря на слабую статистику по промпроизводству в стране. Так, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в январе упал на 2,5% к декабрю. Эксперты прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Рост европейских фондовых рынков ускорился с открытием торгов в США, где биржи в основном растут. Инвесторы склонны с оптимизмом оценивать перспективы развития мировой экономики в свете продолжающейся вакцинации от коронавируса в странах по всему миру и мер поддержки экономики, принимаемых властями государств.