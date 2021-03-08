МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США растут в понедельник, в то время как инвесторы оценивают принятие пакета мер поддержки экономики страны в 1,9 триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы ускорили рост, немецкий DAX бьет рекорды

По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,75%, до 31731,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 12921,75пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 3856,9 пункта.

На предыдущей торговой сессии биржи закрылись ростом в пределах 2% после публикации сильных данных по рынку труда. Так, безработица в стране в феврале снизилась до 6,2% с отметки января в 6,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики подскочило на 379 тысяч при прогнозе роста на 182 тысячи.

Кроме того, в минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену.

"Выплаты людям в качестве мер стимулирования будут большим двигателем роста (ВВП — ред.), учитывая, что потребление домохозяйств составляет большую часть (в структуре экономики по расходам, использованию ВВП — ред.) в США", — полагает управляющий активами Pictet Asset Management Шаниэль Рамджи (Shaniel Ramjee), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Тем временем акции Microsoft немного дешевеют на 0,08% после того, как в минувшую пятницу ЕК одобрила сделку по приобретению этой компанией фирмы ZeniMax Media — создателя и разработчика игр The Elder Scrolls, Fallout и DOOM за 7,5 миллиарда долларов.