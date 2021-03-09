МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в пределах 1% на ожиданиях по поставкам нефти после сообщений об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, по спросу — на прогнозах восстановления экономики, а также в рамках коррекции после снижения в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 68,85 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,78%, до 65,56 доллара за баррель. В понедельник нефть подешевела в среднем примерно на 3%.

"Как со стороны предложения, так и со стороны спроса есть ряд позитивных сигналов. Однако восходящий тренд будет волатильным и непостоянным", — приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика по сырьевым товарам VI Investment Уилла Юна (Will Yun). Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

В понедельник нефть сперва показывала рост: стоимость Brent поднялась выше 71 доллара за баррель, WTI — приблизилась к уровню в 68 долларов. По итогам торгов нефть подешевела примерно на 3% в рамках коррекции после нескольких торговых сессий роста ранее. Котировки продолжили рост уже во вторник, но ниже достигнутых днем ранее отметок.

Ожидания по спросу остаются позитивными на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, а также от новостей из США. В минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Рынки ожидают, что такие меры должны способствовать восстановлению экономической активности.

Обратили внимание инвесторы и на сообщения из Саудовской Аравии. Ранее хуситы в Йемене нанесли массированный удар по территории Саудовской Аравии с примирением 14 беспилотников и восьми баллистических ракет. В результате ударов были поражены, в том числе, объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура.