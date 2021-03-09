МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Цены на физическую нефть в США восстанавливаются до уровней, отмечавшихся до периода резкого похолодания в Техасе, что говорит о росте интереса нефтеперерабатывающих заводов к покупке сырья, пишет агентство Блумберг.

Так, по данным агентства, региональный эталон высокосернистой нефти Mars Blend торговался в этом месяце с самой большой премией почти за три недели к фьючерсам на нефть марки WTI. Другие ключевые сорта также укрепились в цене. В целом уже семь из 18 пострадавших от холодов НПЗ совокупной мощностью нефтепереработки свыше 2 миллионов баррелей в сутки в понедельник работали в обычном режиме, пишет агентство.

"Другая причина укрепления (цен — ред.) — возросший спрос на американскую нефть со стороны зарубежных покупателей после неожиданного решения ОПЕК+ продолжить ограничение предложения", — говорится в сообщении. По данным агентства, Южная Корея, Индия, Канада и Европа наращивают покупку американской нефти. Интерес со стороны Китая ограничен ввиду высоких запасов сырья в стране. ЕС и США установили новые сельскохозяйственные квоты

Техас в середине февраля сильно пострадал от снежного шторма, который вызвал массовые отключения электричества, проблемы с водой, подтопления домов, а также перебои в добыче нефти и рост цен на бензин и электроэнергию. В результате, как пишет Блумберг, была приостановлена переработка примерно 5,5 миллионов баррелей нефти в день. С тех пор часть НПЗ, в том числе предприятия Motiva Enterprises и Valero Energy, были перезапущены, а остальные, вероятно, возобновят работу на этой неделе.

Альянс ОПЕК+ на заседании в начале марта неожиданно решил сохранить текущие ограничения по добыче нефти на апрель для всех своих членов, кроме РФ и Казахстана. Для России согласован рост добычи в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — на 20 тысяч.