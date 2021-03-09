МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост до 1,4-1,5% по сравнению с утренней динамикой, продолжают поддерживать котировки оптимизм по спросу и ожидания по добыче, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.45 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,51%, до 69,27 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,4%, до 65,96 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,8-0,9%. Названы сроки выхода мировой экономики на докризисный уровень

Общие ожидания по балансу спроса и предложения на рынке нефти продолжают поддерживать стоимость этого вида сырья. Со стороны предложения инвесторы ждут, что усилия стран ОПЕК+ по снижению добычи помогут дать ценам поддержку.

Трейдеры продолжают оценивать недавние события, касающиеся атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ранее хуситы в Йемене нанесли массированный удар по территории Саудовской Аравии с примирением 14 беспилотников и восьми баллистических ракет. В результате ударов были поражены, в том числе, объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура.

Перспективы по спросу поддерживают продолжающаяся вакцинация и меры поддержки экономики властями и центробанками разных стран. Участники торгов надеются, что такие меры будут способствовать восстановлению экономики и вместе с этим — нефтяного спроса.