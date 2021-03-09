МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению к вечеру вторника после уверенного роста днем, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется к евро до максимума за полгода

По состоянию на 18.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53%, до 67,88 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,98%, до 64,44 доллара за баррель. Днем цены росли примерно на 1,5%.

Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+. Неожиданное решение альянса о сохранении текущего уровня добычи нефти подтолкнуло цены до максимумов с начала прошлого года. Теперь же цены начали коррекционно снижаться.

"Я не исключаю еще одного отката. Установление цены выше 69 долларов за Brent даже после неожиданного решения ОПЕК+ было чрезмерной реакцией", — отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Блумберг.