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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833195048.html
Цены на нефть перешли к коррекционному снижению
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Мировые цены на нефть перешли к снижению к вечеру вторника после уверенного роста днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.02 мск цена майских фьючерсов на... ПРАЙМ, 09.03.2021
биржи, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению к вечеру вторника после уверенного роста днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.02 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53%, до 67,88 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,98%, до 64,44 доллара за баррель. Днем цены росли примерно на 1,5%.
Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+. Неожиданное решение альянса о сохранении текущего уровня добычи нефти подтолкнуло цены до максимумов с начала прошлого года. Теперь же цены начали коррекционно снижаться.
"Я не исключаю еще одного отката. Установление цены выше 69 долларов за Brent даже после неожиданного решения ОПЕК+ было чрезмерной реакцией", — отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Блумберг.