МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Акции Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) отреагировали ростом на новости о покупке пакета его акций Трубной металлургической компанией (ТМК), свидетельствуют данные Московской биржи. Бумаги ТМК также растут.

К 18.33 мск акции ЧТПЗ росли на 16,4%, до 304,5 рубля, сразу после выхода новостей они подскакивали на 20,5%, до 315 рублей. Бумаги ТМК растут на 2%. Индекс Мосбиржи при этом понимается на 2,1%.

ТМК заключила сделку по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ у его основного акционера Андрея Комарова за 84,199 миллиарда рублей.