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Акции ЧТПЗ демонстрируют рост на новости о покупке его пакета ТМК
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Акции Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) отреагировали ростом на новости о покупке пакета его акций Трубной металлургической компанией (ТМК), свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 09.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Акции Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) отреагировали ростом на новости о покупке пакета его акций Трубной металлургической компанией (ТМК), свидетельствуют данные Московской биржи. Бумаги ТМК также растут.
К 18.33 мск акции ЧТПЗ росли на 16,4%, до 304,5 рубля, сразу после выхода новостей они подскакивали на 20,5%, до 315 рублей. Бумаги ТМК растут на 2%. Индекс Мосбиржи при этом понимается на 2,1%.
ТМК заключила сделку по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ у его основного акционера Андрея Комарова за 84,199 миллиарда рублей.