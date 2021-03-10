МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вернулся к росту после коррекционного снижения вторника на фоне падения доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 мск курс евро к доллару снижался до 1,1877 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1898 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 108,83 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 92,15 пункта.

Днем ранее удешевление доллара во всех трех котировках составило около 0,4%. Доллар оказался под давлением после того, как доходность 10-летних казначейских бондов упала с 1,6% примерно до 1,53%. В целом доллар продолжает восходящий тренд: за исключением торгов вторника, доллар показывал постоянный рост с 3 марта, то есть около недели. Кроме того, доллар дорожает ежемесячно с начала года. Какие товары и услуги опасно брать в кредит

Основное внимание рынков обращено к пакету помощи экономике США. Сенат страны 6 марта утвердил пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. После внесения поправок проект должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента и поступить на подпись президенту Джо Байдену.

С одной стороны, трейдеры надеются, что пакет помощи будет способствовать восстановлению экономики, пострадавшей в прошлом году от пандемии и глобального локдауна. Вместе с этим мировые центробанки по мере оживления экономики могут постепенно свернуть стимулирующие меры.

Инвесторы также ожидают заседаний крупнейших мировых центробанков в ближайшие дни. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка, а на следующей неделе — Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии.