МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Цена на медь слабо колеблется в среду на неопределенных перспективах спроса на металл в Китае, который является его крупнейшим потребителем, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.17 мск стоимость майского фьючерса на медь на бирже Comex символически снижалась на 0,02% — до 4,014 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее цена росла.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника упала на 2,43% — до 8779,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,12%, до 2168,5 доллара, цинка — на 0,16%, до 2777,5 доллара за тонну. "Думай, куда кликнуть". За что грозят миллионные штрафы

Трейдеры, с одной стороны, надеются на восстановление спроса, с другой — их беспокоит, что возможное сворачивание мер поддержки экономики в Китае может оказать давление и на рынок меди.

Ранее в марте премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время открытия ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей объявил, что рост ВВП Китая в 2021 году превысит 6%. После этого трейдеры начали оценивать перспективы ограничения вливаний ликвидности в китайскую экономику со стороны властей.