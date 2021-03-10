МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Рубль после открытия основных торгов продолжает слабо снижаться к доллару и символически расти к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск среды рос на 14 копеек — до 74,05 рубля, курс евро снижался на 3 копейки, до 87,97 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,05% — до 66,81 доллара за баррель. Эксперты предсказывают снижение рубля и рынка акций

"Снижение стоимости нефти и рост доллара на мировой арене сегодня развернет пару доллар-рубль в сторону сопротивления 74,7 рубля. Однако для его пробоя и закрепления выше нужен какой-либо сильный негативный драйвер, которого пока на горизонте не видно", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".