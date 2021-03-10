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https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833198234.html
Рубль продолжает слабо снижаться к доллару и подрастать к евро
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Рубль после открытия основных торгов продолжает слабо снижаться к доллару и символически расти к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10... ПРАЙМ, 10.03.2021
торги, валюты, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Рубль после открытия основных торгов продолжает слабо снижаться к доллару и символически расти к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск среды рос на 14 копеек — до 74,05 рубля, курс евро снижался на 3 копейки, до 87,97 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,05% — до 66,81 доллара за баррель.
"Снижение стоимости нефти и рост доллара на мировой арене сегодня развернет пару доллар-рубль в сторону сопротивления 74,7 рубля. Однако для его пробоя и закрепления выше нужен какой-либо сильный негативный драйвер, которого пока на горизонте не видно", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".