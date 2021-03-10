МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price начала первые после IPO торги на бирже в Лондоне снижением стоимости ценных бумаг на 0,3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.05 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Fix Price снижалась на 0,25%, до 9,73 доллара. В первую минуту торгов снижение составляло 0,3%.

Fix Price 15 февраля объявила о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже и о намерении получить вторичный листинг на Московской бирже. Последняя 20 февраля сообщила о допуске GDR сети магазинов к торгам. Организаторами IPO выступили BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Ритейлер Fix Price увеличил объем IPO до $2 миллиардов

В минувшую пятницу компания объявила об увеличении объема IPO до 2 миллиардов долларов на фоне повышенного спроса инвесторов: в случае полного размещения количество глобальных депозитарных расписок (GDR) в свободном обращении составит 205,128 миллиона, или 24,1% уставного капитала ритейлера. Цена размещения составляет 9,75 доллара за GDR — это верхняя граница ценового диапазона, которая соответствует капитализации компании в 8,3 миллиарда долларов.

Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. На конец 2020 года сеть компании насчитывала 4 167 магазинов (включая 425 по франшизе). Выручка Fix Price в 2020 году увеличилась на 33% — до 190,059 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО — на 33,4%, до 17,575 миллиарда, EBITDA — на 36,4%, до 36,924 миллиарда рублей.