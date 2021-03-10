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https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833199062.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов
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Российский рынок акций прибавляет в росте, индекс Мосбиржи вернулся к уровню выше 3500 пунктов спустя три недели торговли ниже этого психологического уровня, свидетельствуют... ПРАЙМ, 10.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет в росте, индекс Мосбиржи вернулся к уровню выше 3500 пунктов спустя три недели торговли ниже этого психологического уровня, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.13 мск повышался на 0,8%, до 3505 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1492 пунктов. Исторический максимум в 3520,66 пункта был достигнут индексом 12 января.