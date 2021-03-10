МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет в росте, индекс Мосбиржи вернулся к уровню выше 3500 пунктов спустя три недели торговли ниже этого психологического уровня, свидетельствуют данные торгов. В Сенате прокомментировали решение снизить скорость работы Twitter

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.13 мск повышался на 0,8%, до 3505 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1492 пунктов. Исторический максимум в 3520,66 пункта был достигнут индексом 12 января.