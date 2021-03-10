МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 22,47 копейки, составив 74,0393 рубля, свидетельствуют данные биржи. Эксперты предсказывают снижение рубля и рынка акций

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 74,2640 рубля за доллар.