МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь бумаги "Лукойла", свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.56 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,24% — до 7,63 доллара, "Новатэка" — на 1,55%, до 200,05 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,48%, до 84,59 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,29% — до 6,34 доллара, "Газпром нефти" — на 1,6%, до 25,45 доллара. Рубль зашатался. США нащупали "болевую точку" российской экономики

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 1,98% — до 31,45 доллара, "Северстали" — на 0,2%, до 17,75 доллара, НЛМК — на 0,07%, до 28,16 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 1,81% — до 1,01 доллара, Сбербанка — на 0,56%, до 15,61 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 2,1% — до 51,15 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 2,72% — до 9,44 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,64%, до 14,21 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,51%, до 3,53 доллара.