МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 21,49 копейки — до 87,9587 рубля, курс доллара — на 22,47 копейки, до 74,0393 рубля, следует из данных Банка России. Экономическим центрам мира предсказывают скорое затопление

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 22,03 копейки, составив 80,303 рубля.