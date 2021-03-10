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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833199935.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 87,96 рубля
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. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 21,49 копейки — до 87,9587 рубля, курс доллара — на 22,47 копейки, до 74,0393 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 10.03.2021
валюта, торги, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 21,49 копейки — до 87,9587 рубля, курс доллара — на 22,47 копейки, до 74,0393 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 22,03 копейки, составив 80,303 рубля.