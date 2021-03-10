МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США не демонстрируют единой динамики в среду в ожидании статистики инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Экономическим центрам мира предсказывают скорое затопление

По состоянию на 14.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,28%, до 31915 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,29%, до 12750,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — повышался на 0,05%, до 3875,12 пункта.

Трейдеры ждут позднее в среду данных об инфляции в США. По прогнозам аналитиков, потребительские цены по итогам февраля выросли на 1,7% в годовом выражении и на 0,4% в месячном. По итогам января годовая инфляция в США составляла 1,4%, месячная — 0,3%.

"Инфляция ограничена тем фактом, что спрос по-прежнему относительно слабый во многих секторах", — полагает главный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем Селс (Willem Sels), слова которого приводит газета Wall Street Journal. И в долгосрочной перспективе Селс ожидает низкого уровня инфляции. "Пройдет много времени, прежде чем мы достигнем целевого показателя в 2%".

В то же время динамика фьючерсов на индекс NASDAQ указывает на возможную коррекцию в высокотехнологичном секторе в среду после того, как во вторник он взлетел сразу на 3,7%.