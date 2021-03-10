МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Курс рубля днем незначительно снижается против доллара и евро на фоне противоречивых внешних сигналов.

Меняющаяся динамика рынка нефти, курсов "развивающихся" валют к доллару и фондовых индексов не дает поводов для активной игры на российском валютном рынке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.13 мск повышается на 13 копеек, до 74,05 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 88,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть перешли к росту в ожидании данных минэнерго США

РУБЛЬ В ЛЕГКОЙ СЛАБОСТИ

Российская валюта умеренно теряет позиции против доллара и евро на ряде сигналов.

Так, "развивающиеся" валюты не демонстрируют единой динамики против доллара. Западные фондовые индексы и фьючерсы сегодня также колеблются разнонаправленно, не давая четких сигналов игрокам российского валютного рынка.

В то же время нефтяные цены стабилизируются после недавнего коррекционного снижения, наблюдавшегося ещё утром, и прибавляют сейчас 0,3% за баррель сорта Brent, достигая 67,7 доллара.

Утром нефть дешевела, поскольку данные Американского института нефти (API) отразили очередной значительный рост запасов сырья в стране. Согласно данным API, за неделю по 5 марта коммерческие запасы нефти в США поднялись на 12,8 миллиона баррелей. Это третья неделя роста запасов подряд, причем неделей ранее запасы подскочили максимальными темпами за всю историю наблюдений — на 21,6 миллиона баррелей, и до максимальной отметки с середины января в 484,6 миллиона.

Но позднее в ходе торгов появятся официальные данные о динамике запасов нефти в стране за прошлую неделю, и аналитики ожидают, что за неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли лишь на 0,8 миллиона баррелей.

Инвесторы также ожидают выхода макроэкономической статистики. Позднее в ходе торгов минтруд США опубликует данные инфляции в стране. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция по итогам февраля ускорилась до 1,7% с 1,4% месяцем ранее. Этот фактор может опять подтолкнуть вверх доходность американских госбумаг, что негативно сказывается на аппетите к риску.

Сейчас основные резервные валюты повышаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

ПРОГНОЗЫ

Курс по-прежнему тяготеет к уровню 74 рубля за доллар благодаря сбалансированным потокам валюты на рынке, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"При отсутствии нового внешнего негатива по-прежнему допускаем медленный рост рубля в ближайшие дни и недели, предстоящие налоговые выплаты будут оказывать ему поддержку", — добавляет он.

"Если темпы базовой инфляции (в США за месяц – ред.) существенно превысят прогнозные 0,2% (что вполне вероятно), доходности казначейских облигаций США вновь начнут расти, а доллар продолжит укрепляться против большинства валют. В этих условиях курс вернется к отметке 74,5 рубля за доллар", — в свою очередь оценил Юрий Попов из SberCIB Investment Research.