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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833202051.html
Реальный эффективный курс рубля за январь-февраль снизился на 0,8%
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Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале снизился на 0,8%, в феврале — на 0,1%,... ПРАЙМ, 10.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале снизился на 0,8%, в феврале — на 0,1%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в феврале вырос на 0,3%, по сравнению с декабрем, к евро — на 1,2%.
Номинальный курс рубля к доллару снизился в феврале на 0,2%, к евро вырос на 0,6%.