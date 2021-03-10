МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-феврале снизился на 0,8%, в феврале — на 0,1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

Реальный курс рубля к доллару в феврале вырос на 0,3%, по сравнению с декабрем, к евро — на 1,2%.

Номинальный курс рубля к доллару снизился в феврале на 0,2%, к евро вырос на 0,6%.