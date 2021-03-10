МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно и разнонаправленно меняется по основным индексам на нейтральном внешнем фоне.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.50 мск снижается на 0,07%, до 3476 пунктов, а долларовый индекс РТС — повышается на 0,24%, до 1485 пунктов.

В первой половине дня индекс Мосбиржи поднимался до 3514 пунктов, РТС немного не дотянул до 1500 пунктов, остановившись на 1498 пунктах. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

БОКОВИК

Меняющаяся динамика рынка нефти и зарубежных фондовых индексов не дает поводов для активной игры в России.

Западные фондовые индексы и фьючерсы колеблются разнонаправленно, не получая сигналов для сильного изменения, в том числе и на основе макроэкономических данных. Так, потребительские цены в США по итогам февраля выросли на 1,7% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,4% — показатели совпали с прогнозом аналитиков. Далее, позднее в среду, выйдут данные минэнерго США о запасах нефти в стране.

В то же время нефтяные цены после коррекционного снижения пытаются возобновить рост и прибавляют сейчас 0,8% за баррель сорта Brent, достигая 68 долларов.

В лидерах роста цены на российской площадке — акции "Русала" (+3,6%), ТМК (+3,2%), "Детского мира" (+2%), "Магнита" (+1,8%).

Акции "Лукойла" (-2,9%) отыгрывают падение в 42 раза чистой прибыли по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2020 году по сравнению с предшествовавшим годом – до 15,2 миллиарда рублей.

Также заметно дешевеют бумаги "М.Видео" (-4,2%), "Полюса" (-2,5%), "Фосагро" (-2,5%), "Башнефти" (-1,8%). Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

ПРОГНОЗЫ

Российский фондовый рынок пока проявляет слабость: очередной неудачный штурм отметки 3500 пунктов по индексу Мосбиржи может создать ещё более сильное коррекционное давление, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Однако продолжение волны роста на внешних рынках всё ещё может позволить отечественному рынку выйти на новые уровни", — обнадеживает он.

"Индексы… отступили от пиков дня, а в случае негативных для цен данных по нефтяным запасам и вовсе могут завершить торги в небольшом минусе", — в свою очередь считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".