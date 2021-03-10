МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США растут в среду, инвесторы оценивают данные по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,94%, до 32130,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,27%, до 13245,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 3908,41 пункта.

Накануне индексы выросли, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 3,7% — это сильнейший его суточный рост за четыре месяца. Увеличение индекса поддержал рост стоимости акций Tesla, которые подорожали во вторник почти на 20%.

Инвесторы в среду обратили внимание на данные о потребительских ценах в стране. Так минтруда США сообщило об ускорении годовой инфляции в стране до 1,7% с уровня января в 1,4%. Это самый быстрый темп годовой инфляции с февраля 2020 года. В месячном выражении инфляция ускорилась до 0,4%.

Кроме того, на рынке также сохраняется оптимизм относительно перспектив экономики страны. Сенат США 6 марта утвердил пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. После внесения поправок проект должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента и поступить на подпись президенту Джо Байдену.