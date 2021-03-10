МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется в среду вечером, оставаясь при этом выше отметки в 1700 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

По состоянию на 18.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,02%, или на 0,4 доллара – до 1716,5 доллара за тройскую унцию, а минутами ранее показатель рос. Накануне стоимость золота выросла на 2,3%, преодолев психологический рубеж в 1700 долларов. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,22% — до 26,125 доллара за унцию.

Основным фактором для падения цены на золото остается высокая доходность гособлигаций и дорогой доллар. Утром стоимость золота росла, укрепляясь выше отметки в 1700 долларов за унцию, но теперь драгметалл снова оказался под давлением дорожающих гособлигаций. При этом аналитики полагают, что реальная доходность гособлигаций может быть не столько высока, поэтому цена на золото имеет все шансы укрепиться.

"Мы начинаем смотреть на золото с "бычьим" настроением, пока оно на текущем уровне", — отмечает главный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем Селс (Willem Sels), слова которого приводит газета Wall Street Journal. Он добавил, что реальная доходность гособлигаций выросла не так сильно и если эта "история о реальной доходности верна", значит золото недооценено.