МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к евро в среду вечером перешел к снижению после выхода данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару рос до 1,1915 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1898 доллара. Курс доллара к иене рос до 108,47 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 91,86 пункта. Рубль не удержать. Сколько должен стоить доллар на самом деле

Вечером курс доллара начал снижение к евро после роста днем. Инвесторы обратили внимание на данные по уровню инфляции в США. Так, потребительские цены в стране в феврале выросли на 1,7% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,4%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков, при этом уровень годовой инфляции в отчетном месяце оказался самым высоким с февраля 2020 года.

В то же время специалист по стратегии управления инвестиционным портфелем New York Life Investments Лорен Гудвин (Lauren Goodwin) сказала агентству Блумберг, что рост казначейских облигаций США, который в последнее время поддерживал доллар, соотносится с ростом ожиданий восстановления экономики. Доходность десятилетних US Treasuries в среду росла до 1,547% с уровня прошлого закрытия в 1,544%.

Внимание участников торгов по-прежнему направлено на пакет помощи экономике США. Сенат страны 6 марта утвердил пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. После внесения поправок проект должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента и поступить на подпись президенту Джо Байдену.