МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на фиксации прибыли в ряде бумаг и на корпоративных новостях, несмотря на позитив на западных площадках и небольшое укрепление рубля к доллару, следует из данных торгов. Нефть дорожает несмотря на данные из США

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,45%, до 3463,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1479,57 пункта.

Утром индекс Мосбиржи поднимался выше 3500 пунктов, впервые с 17 февраля, однако не смог закрепиться выше этого психологического уровня.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск снижается на 19 копеек, до 73,73 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 87,71 рубля.

Основные биржевые европейские индексы в основном растут, ведущие американские индексы также поднимаются более чем на 1%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и теряет 0,67%, опустившись до 67 долларов за баррель. При этом большую часть дня нефтяные котировки находились в плюсе. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня и вышли в небольшой минус ввиду фиксации прибыли по ряду акций", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Впрочем, и корпоративные новости способствовали снижению котировок отдельных эмитентов.

Так, акции "Лукойла" (-3,01%) отыгрывали падение в 42 раза чистой прибыли по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2020 году по сравнению с предшествовавшим годом – до 15,2 миллиарда рублей.

"Сегодня финансовую отчетность по МСФО представил "Лукойл". Результаты четвертого квартала оказались заметно слабее консенсуса. Свободный денежный поток сохранился положительным, но итоговый дивиденд будет ниже, чем ожидалось. Мы оцениваем отчетность "Лукойла" умеренно негативно, однако на долгосрочную перспективу рекомендуем "держать" бумаги компании", — говорят аналитики Промсвязьбанка.

Акции "М.Видео" подешевели на 1,28% после новостей о том, что структура группы "Сафмар" планирует продать в рамках вторичного публичного предложения (SPO) до 24,279 миллиона акций компании (13,5% акционерного капитала). Формирование книги заявок началось с 9 марта, с 10 марта компания проведет серию встреч с инвесторами. Количество продаваемых акций и цена предложения будут определены по итогам формирования книги заявок.

Расписки Fix Price по итогу первого дня торгов на Московской бирже подешевели на 1,2% к цене IPO. Максимальная цена на торгах в среду составила 757 рублей, минимальная – 712,2 рубля. Объем торгов составил 1,899 миллиарда рублей. Цена IPO была установлена в долларах — 9,75 доллара за бумагу. Исходя из нее Мосбиржа установила расчетную цену в 725,7 рубля за глобальную депозитарную расписку.

"Fix Price разместился по верхней границе диапазона – 9,75 доллара за акцию. Капитализация компании на момент открытия таким образом составила 8,3 миллиарда долларов. После размещения бумаги выросли в моменте более чем на 2%, но потом скорректировались… Мы сохраняем свое мнение, что оценка завышена, и оцениваем Fix Price в 6,1 миллиарда долларов с учетом перспективы расширения рынка и лидирующего положения компании", — говорят аналитики Промсвязьбанка.

В лидерах снижения стоимости сегодня также оказались акции "Полюса" (-3,15%), "Фосагро" (-2,22%), Polymetal (-2,21%), депозитарные расписки Mail.Ru (-2,17%), обыкновенные акции "Башнефти" (-2,13%) и акции Petropavlovsk (-2,04%).

В лидерах роста – акции ТМК (+3,14%), "Русала" (+2,99%), "Русснефти" (+2,91%), "Эн+ Груп" (+2,99%), ОГК-2 (+2,15%) и "Магнита" (+2,15%).

Кроме того, как отмечается в материалах банка "Санкт-Петербург" для инвесторов, дивидендная доходность по акциям кредитной организации может составить 8% в 2021 году, это соответствует ожидаемому размеру дивидендов по обыкновенным акциям в 4,6 рубля за акцию. К закрытию торгов акции банка подорожали на 1,55%. Акции Twitter дешевеют после решения Роскомнадзора

ПРОГНОЗЫ

Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций" полагает, что в четверг рыночные настроения могут сохраниться в зоне спроса на риск. Из завтрашних событий он отмечает заседание ЕЦБ, последующую пресс-конференцию главы европейского регулятора Кристин Лагард, а также публикацию ежемесячного обзора нефтяного рынка ОПЕК.

"Из ключевой статистики выделим мартовский индекс потребительского климата Германии (Gfk), базовые заказы на товары длительного пользования в США за январь и данные по американскому рынку труда, в частности число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю", — добавляет он.

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг – 3425-3515 пунктов, считает Бахтин.

С точки зрения Евгения Миронюка из компании "Фридом финанс", индекс Мосбиржи в четверг проведет торги в рамках 3420-3515 пунктов.

"Влияние санкционного фактора постепенно ослабевает, но пока рано говорить о его нейтральном влиянии в перспективе. Новости по этой теме способны усилить динамику на рынке", — заключает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".