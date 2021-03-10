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Акции Twitter дешевеют после решения Роскомнадзора
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Бумаги сервиса микроблогов Twitter снижаются в цене более чем на 2% в среду вечером на бирже в США после распоряжения провайдерам в РФ о частичном замедлении работы сети на... ПРАЙМ, 10.03.2021
twitter, роскомнадзор, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Бумаги сервиса микроблогов Twitter снижаются в цене более чем на 2% в среду вечером на бирже в США после распоряжения провайдерам в РФ о частичном замедлении работы сети на территории РФ, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.23 мск стоимость акций Twitter на нью-йоркской бирже снижалась на 2,78%, до 65,64 доллара за ценную бумагу. При этом американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавлял примерно 0,4%.
Роскомнадзор утром в среду сообщил, что "решил" с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.