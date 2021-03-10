МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился, несмотря на внешний позитив

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,55%, до 7,5 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,17%, до 199,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,94%, до 82,5 доллара, "Газпрома" — не изменились, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 6,26 доллара, "Газпром нефти" — снизились на 0,4%, до 24,95 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,1%, до 31,18 доллара, "Северстали" — на 2,15%, до 18,09 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,5%, до 28,28 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в стоимости на 0,75%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,1%, до 15,35 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1%, до 50,6 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,39%, до 9,41 доллара, "Магнита" — на 2,05%, до 14,41 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,57%, до 3,46 доллара.