Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне разнонаправленно
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,55%, до 7,5 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,17%, до 199,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,94%, до 82,5 доллара, "Газпрома" — не изменились, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 6,26 доллара, "Газпром нефти" — снизились на 0,4%, до 24,95 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,1%, до 31,18 доллара, "Северстали" — на 2,15%, до 18,09 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,5%, до 28,28 доллара.
Расписки ВТБ уменьшились в стоимости на 0,75%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 1,1%, до 15,35 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1%, до 50,6 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,39%, до 9,41 доллара, "Магнита" — на 2,05%, до 14,41 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,57%, до 3,46 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833204195.html