МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду закрылись преимущественно ростом, при этом немецкий индекс DAX вновь обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций снизился, несмотря на внешний позитив

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07%, до 6725,6 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,11%, до 5990,55 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,71%, до 14540,25 пункта, при этом в ходе торгов индекс достигал нового исторического рекорда в 14560,97 пункта.

В среду на рынках преобладали позитивные настроения, вызванные перспективами восстановления мировой экономики после пандемии. Подкрепляли ожидания инвесторов продолжение вакцинации от коронавируса и новости о пакете стимулирования экономики США. Аналитики, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что на этом фоне рынок по-прежнему ориентирован на рисковые активы.

Кроме того, инвесторы отыгрывали результаты финансовой отчетности компаний. Так, акции Adidas подорожали на 2,8% после публикации результатов за четвертый квартал прошлого года. Хотя чистая прибыль компании снизилась по итогам квартала и финансового года, прогноз на год оказался в целом позитивным. В 2021 году Adidas прогнозирует рост выручки без учета курсовых разниц на 14-19%, рост операционной маржи — до 9-10%.

В то же время британский FTSE 100 по итогам торгов незначительно снизился. Аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp) сказал газете, что индекс демонстрирует "признаки усталости" после недавнего роста.