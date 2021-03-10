Европейские индексы в основном выросли, DAX обновил исторический максимум
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду закрылись преимущественно ростом, при этом немецкий индекс DAX вновь обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07%, до 6725,6 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,11%, до 5990,55 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,71%, до 14540,25 пункта, при этом в ходе торгов индекс достигал нового исторического рекорда в 14560,97 пункта.
В среду на рынках преобладали позитивные настроения, вызванные перспективами восстановления мировой экономики после пандемии. Подкрепляли ожидания инвесторов продолжение вакцинации от коронавируса и новости о пакете стимулирования экономики США. Аналитики, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что на этом фоне рынок по-прежнему ориентирован на рисковые активы.
Кроме того, инвесторы отыгрывали результаты финансовой отчетности компаний. Так, акции Adidas подорожали на 2,8% после публикации результатов за четвертый квартал прошлого года. Хотя чистая прибыль компании снизилась по итогам квартала и финансового года, прогноз на год оказался в целом позитивным. В 2021 году Adidas прогнозирует рост выручки без учета курсовых разниц на 14-19%, рост операционной маржи — до 9-10%.
В то же время британский FTSE 100 по итогам торгов незначительно снизился. Аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp) сказал газете, что индекс демонстрирует "признаки усталости" после недавнего роста.
https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833204226.html