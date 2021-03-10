МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в среду на вечерних торгах укрепляется вместе с валютами развивающихся рынков, также ему помогли успешные размещения ОФЗ Минфином РФ и высокая стоимость нефти марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.15 мск среды снижался на 31 копейку — до 73,61 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 87,74 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,71% — до 68 долларов за баррель. Российский рынок акций снизился, несмотря на внешний позитив

РУБЛЬ НАШЕЛ ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ

По оценке аналитиков, на динамику рубля влияют настроения международных инвесторов, которые внимательно следят как за динамикой доходностей десятилетних американских государственных долговых бумаг (UST-10), так и за статданными по инфляции в США. Все это влияет, в том числе, как на динамику доллара на мировых рынках, так и на спрос на рисковые активы.

Так, во вторник доходность UST-10 впервые за последние пять дней показала снижение, отмечает Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций". В среду к текущему моменту их доходность также снижается – на порядка 0,9%, следует из данных торгов.

Что касается сегодняшней важной макростатистики, базовая инфляция в США в феврале составила 0,1% (в месячном выражении), хотя ожидался рост потребительских цен на 0,2%, указывает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

"Базовая инфляция – один из ключевых параметров, за которым на данный момент следят инвесторы, так как ее чрезмерный рост приведет к ужесточению монетарной политики ФРС США, что было бы негативно для всех мировых рынков. Пока что активного роста инфляции, вопреки опасениям рынка, не наблюдается", — поясняет он.

На большинстве площадок развивающихся рынков американская валюта вышла в минус, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала". Оптимизма инвесторам придали данные по инфляции в США за февраль, несколько не дотянувшие до прогнозов рынка и таким образом ослабившие страхи в отношении усиления инфляционных рисков, также указывает он.

Валюты других развивающихся рынков вечером растут к доллару. Так, к текущему моменту южноафриканский ранд прибавляет 1,43%, мексиканское песо – 1,33%, турецкая лира – 1,48%, индийская рупия — на 0,17%.

Кроме того, по мнению Кравченко, рубль поддержал и рост стоимости нефти марки Brent.

"Рублю помимо улучшения внешнего фона во второй половине дня помогло успешное размещение Минфином РФ ОФЗ", — добавляет Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".

Вечером палата представителей Конгресса США приняла и отправила на подпись президенту США Джо Байдену уточненный вариант пакета поддержки на 1,9 триллиона долларов. На это событие рубль отреагировал спокойно и продолжил торговаться в том же диапазоне к доллару, как и до сообщения. Минфин в среду разместил ОФЗ двух выпусков

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль на вторую половину недели сохраняется на уровне 72-75 рублей, отмечает Громадин из "БКС Мир инвестиций".

"Для российского рубля есть как позитивные факторы (высокие цены на нефть, интерес к сырьевым активам), так и сохраняются негативные санкционные опасения", — добавляет он.

Если внешний фон будет оставаться спокойным, то рубль на торгах четверга останется в рамках 73,4-74,2 рубля за доллар и 87,5-88,4 рубля за евро, считает Миронюк из "Фридом Финанс".