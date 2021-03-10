Рубль укрепляется вечером вместе с валютами развивающихся рынков
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в среду на вечерних торгах укрепляется вместе с валютами развивающихся рынков, также ему помогли успешные размещения ОФЗ Минфином РФ и высокая стоимость нефти марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.
Курс доллара расчетами "завтра" на 22.15 мск среды снижался на 31 копейку — до 73,61 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 87,74 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,71% — до 68 долларов за баррель.
РУБЛЬ НАШЕЛ ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ
По оценке аналитиков, на динамику рубля влияют настроения международных инвесторов, которые внимательно следят как за динамикой доходностей десятилетних американских государственных долговых бумаг (UST-10), так и за статданными по инфляции в США. Все это влияет, в том числе, как на динамику доллара на мировых рынках, так и на спрос на рисковые активы.
Так, во вторник доходность UST-10 впервые за последние пять дней показала снижение, отмечает Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций". В среду к текущему моменту их доходность также снижается – на порядка 0,9%, следует из данных торгов.
Что касается сегодняшней важной макростатистики, базовая инфляция в США в феврале составила 0,1% (в месячном выражении), хотя ожидался рост потребительских цен на 0,2%, указывает Сергей Кауфман из ГК "Финам".
"Базовая инфляция – один из ключевых параметров, за которым на данный момент следят инвесторы, так как ее чрезмерный рост приведет к ужесточению монетарной политики ФРС США, что было бы негативно для всех мировых рынков. Пока что активного роста инфляции, вопреки опасениям рынка, не наблюдается", — поясняет он.
На большинстве площадок развивающихся рынков американская валюта вышла в минус, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала". Оптимизма инвесторам придали данные по инфляции в США за февраль, несколько не дотянувшие до прогнозов рынка и таким образом ослабившие страхи в отношении усиления инфляционных рисков, также указывает он.
Валюты других развивающихся рынков вечером растут к доллару. Так, к текущему моменту южноафриканский ранд прибавляет 1,43%, мексиканское песо – 1,33%, турецкая лира – 1,48%, индийская рупия — на 0,17%.
Кроме того, по мнению Кравченко, рубль поддержал и рост стоимости нефти марки Brent.
"Рублю помимо улучшения внешнего фона во второй половине дня помогло успешное размещение Минфином РФ ОФЗ", — добавляет Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".
Вечером палата представителей Конгресса США приняла и отправила на подпись президенту США Джо Байдену уточненный вариант пакета поддержки на 1,9 триллиона долларов. На это событие рубль отреагировал спокойно и продолжил торговаться в том же диапазоне к доллару, как и до сообщения.
ПРОГНОЗЫ
Прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль на вторую половину недели сохраняется на уровне 72-75 рублей, отмечает Громадин из "БКС Мир инвестиций".
"Для российского рубля есть как позитивные факторы (высокие цены на нефть, интерес к сырьевым активам), так и сохраняются негативные санкционные опасения", — добавляет он.
Если внешний фон будет оставаться спокойным, то рубль на торгах четверга останется в рамках 73,4-74,2 рубля за доллар и 87,5-88,4 рубля за евро, считает Миронюк из "Фридом Финанс".
https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833204717.html