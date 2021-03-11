ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Биржевые индексы США в основном поднялись в среду на принятии 2-триллионного пакета поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется вечером вместе с валютами развивающихся рынков

Промышленный индекс DJIA поднялся на 1,46%, до 32297,02 пункта, индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,60%, до 3898,80 пункта, тогда как технологичный NASDAQ незначительно снизился на 0,04%, до 13068,83 пункта.

Ранее конгресс принял, а президент Джо Байден обещал подписать законопроект о стимулировании экономики, который предполагает прямые выплаты большинству налогоплательщиков в размере 1400 долларов.

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