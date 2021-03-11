2021-03-11T00:13:04+03:00
2021-03-11T00:13:04+03:00
2021-03-11T00:13:04+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210311/833204932.html
Индекс DJIA подскочил на закрытии на 1,5%
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые индексы США в основном поднялись в среду на принятии 2-триллионного пакета поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA поднялся на 1,46%,... ПРАЙМ, 11.03.2021
биржи сша, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83223/67/832236712.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/67/832236712.jpg
https://1prime.ru/images/83223/67/832236711.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/67/832236711.jpg
https://1prime.ru/images/83223/67/832236710.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/67/832236710.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833204717.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Биржевые индексы США в основном поднялись в среду на принятии 2-триллионного пакета поддержки экономики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA поднялся на 1,46%, до 32297,02 пункта, индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,60%, до 3898,80 пункта, тогда как технологичный NASDAQ незначительно снизился на 0,04%, до 13068,83 пункта.
Ранее конгресс принял, а президент Джо Байден обещал подписать законопроект о стимулировании экономики, который предполагает прямые выплаты большинству налогоплательщиков в размере 1400 долларов.
Читайте также:
Европейские индексы в основном выросли, DAX обновил исторический максимум