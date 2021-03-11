МОСКВА, 11 мар — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду умеренно выросли на фоне стабилизации курса доллара США и снижения доходности казначейских облигаций. Индекс DJIA подскочил на закрытии на 1,5%

Опубликованный в среду индекс потребительских цен в США также оказал давление на котировки драгоценного металла. Более рисковым активам индекс оказал некоторую поддержку.

Февральский индекс потребительских цен (CPI) свидетельствует об умеренном росте инфляции, который соответствует более ранним ожиданиям. В феврале она выросла на 0,4%, но без учета продуктов питания энергоносителей — всего на 0,1%. Общий CPI вырос до 1,7% по сравнению c 1,4% годом ранее, а базовый индекс потребительских цен (Core CPI) за 12 месяцев снизился с 1,4% до 1,3%.

По словам Наима Аслама, главного аналитика AvaTrade, данные были "несколько разочаровывающими".

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 4,90 доллара, или 0,3%, до 1721,80 доллара за унцию. Во вторник котировки выросли на 2,3%, продемонстрировав самый существенный с 4 января однодневный рост в денежном и процентном отношении для наиболее активно торгующихся контрактов. Об этом свидетельствуют данные FactSet.

Майские фьючерсы на серебро снизились на 5,3 цента, или 0,2%, до 26,130 доллара за унцию. Во вторник они подорожали на 3,6%.

Майские фьючерсы на медь выросли на 2,3 цента, или 0,6%, до 4,0325 доллара за фунт. Апрельские контракты на платину подорожали на 26,40 доллара, или 2,2% до 1201,80 доллара за унцию, а котировки июньских фьючерсов на палладий выросли на 1 доллар, или менее чем на 0,1%, до 2293,20 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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