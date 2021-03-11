МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга незначительно меняется к доллару и евро на фоне умеренно дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Реальный эффективный курс рубля за январь-февраль снизился на 0,8%

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижался на 2 копейки — до 73,58 рубля, курс евро повышался на 2 копейки, до 87,77 рубля.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,7% — до 68,4 доллара за баррель.

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