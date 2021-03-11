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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210311/833205870.html
Рубль в начале торгов незначительно меняется к доллару и евро
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Рубль в начале торгов четверга незначительно меняется к доллару и евро на фоне умеренно дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 11.03.2021
курсы валют, евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга незначительно меняется к доллару и евро на фоне умеренно дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижался на 2 копейки — до 73,58 рубля, курс евро повышался на 2 копейки, до 87,77 рубля.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,7% — до 68,4 доллара за баррель.
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