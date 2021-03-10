МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Россиянам, которые хранят свои сбережения в евро, нужно очень пристально следить за тем, что происходит в Евросоюзе и, в особенности, в Германии. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на комментарий известного российского экономиста Михаила Делягина. Экономист предупредил, когда обесценятся деньги россиян

По его мнению, курс евро сейчас во многом привязан к мощи и успехам немецкого производства и немецкой промышленности в целом. проще говоря, это означает, что если заводы и фабрики по всей Германии начнут закрываться или хотя бы перестанут работать на прежнюю мощность, то главная европейская валюты очень сильно просядет в цене.

Делягин предполагает, что вероятность развития подобного сценария весьма высока при условии если уже в сентябре в немецкий парламент придут представители так называемых "зелёных" партий — тех, кто якобы борется за сохранение экологии. Если они создадут законодательную коалицию, то удар по немецком промышленности будет весьма существенным.

Скорее всего, в таких условиях евро придётся девальвировать. В этой связи, эксперт посоветовал "сбрасывать" валюту до сентября. Лучше всего — в августе. Экономист подчеркнул, что, если этого не сделать и дотянуть до объявления результатов немецких выборов, то курс евро может уже заметно снизиться.