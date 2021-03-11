МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Деньги для инвестиций — это доходы минус расходы. Нельзя инвестировать деньги, взятые в кредит или в долг у друзей или знакомых. Сначала стоит найти источник дохода, закрывающий ваше минимальное потребление, а уже после задумываться о биржевой торговле. Об этом рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева. Экономист рассказал, о чём будут жалеть россияне уже через полгода

"Как только человек ставит себя в зависимое положение от брокерского счета (не заработаешь, значит не сможешь погасить проценты по кредиту или отдать долг) — то он проигрывает все", — добавила эксперт.

Тот же негативный эффект включается, если человек потерял работу, и от отчаяния идёт на фондовый рынок.

Особенно осторожно нужно обращаться с временно свободными деньгами, отложенными на близкие цели (ремонт новостройки, в которой планируете жить, обучение детей, лечение). "Самостоятельно такие деньги можно размещать только в надежные облигации с погашением по сроку, когда эти деньги понадобятся", — указывает Афанасьева.

Если вы хотите заработать на "короткие деньги" больше, чем дают облигации, то стоит обратиться к профессионалам и выбрать структурный продукт или продукт с гарантированной доходностью. Но они эффективны и весьма доходны только на короткое время, если ожидаются стрессы в экономике и могут быть экстремальные движения. То есть их актуально применять сейчас, нежели в более спокойные времена.

"Будьте аккуратны, если вам в руки случайно приходят большие деньги (внезапная премия или наследство австралийского дядюшки), и вы решаете их инвестировать. Понимание того, что такая сумма никогда больше не свалится вам на голову, может включать необоснованые страхи", — предупредила финансист.

Чтобы эти страхи не появлялись никогда, и торговля была прибыльной, нужно начинать с работы над финансовым планом. Он помогает правильно поставить цели, точно определить сумму для инвестиций, понять, как часто рационально для вас и/или вашей семьи пополнять инвестиционную копилку, провести "инвентаризацию" текущих активов и пассивов, доходов и расходов. Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты

По словам Афанасьевой, это "очень скучный и кропотливый" процесс, который многие игнорируют, а потом теряют деньги на бирже. Поэтому нельзя инвестировать деньги, которые не прошли контроль финансового планирования. "Также не стоит инвестировать без цели. Стремление заработать миллион долларов прекрасно, но, что если то, что вам нужно для комфортной жизни, стоит в два-три раза дешевле? Зачем принимать на себя повышенные риски на пути к непонятной цели и удлинять путь к истинной мечте", — подытожила эксперт.