МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС обновляет максимумы с середины февраля – выше 1500 пунктов, отыгрывая рост рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов на ослаблении рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к 18.30 мск рос на 1,2%, до 3503 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1501 пункта, обновив максимум с середины февраля.

Рынок нефти вечером повышается на 1,9%, до 69,2 доллара за баррель сорта Brent.

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