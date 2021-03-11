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https://1prime.ru/Financial_market/20210311/833216399.html
Индекс РТС обновляет максимумы с середины февраля – выше 1500 пунктов
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Долларовый индекс РТС обновляет максимумы с середины февраля – выше 1500 пунктов, отыгрывая рост рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 11.03.2021
brent, индекс ртс, новости, экономика, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС обновляет максимумы с середины февраля – выше 1500 пунктов, отыгрывая рост рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 18.30 мск рос на 1,2%, до 3503 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1501 пункта, обновив максимум с середины февраля.
Рынок нефти вечером повышается на 1,9%, до 69,2 доллара за баррель сорта Brent.
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