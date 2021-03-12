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Биржи США выросли на подписании пакета стимулирования экономики
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Биржи США выросли на подписании пакета стимулирования экономики, технологический индекс NASDAQ прибавил 2,5%, свидетельствуют результаты торгов. Промышленный Dow Jones Industrial... ПРАЙМ, 12.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Биржи США выросли на подписании пакета стимулирования экономики, технологический индекс NASDAQ прибавил 2,5%, свидетельствуют результаты торгов.
Промышленный Dow Jones Industrial Average прибавил в четверг 0,58%, остановившись на очередном историческом максимуме в 32485,20 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 1,04% до 3939,33 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 2,52% до 13398,67 пункта — это второй подряд день уверенного роста NASDAQ после периода волатильности.
Президент США Джо Байден подписал в четверг пакет поддержки экономики в 1,9 триллиона долларов, включающий в том числе и прямые выплаты большинству налогоплательщиков на сумму в 1400 долларов.
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