МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают подниматься в четверг днем за счет рисковых настроений инвесторов, а также на данных минэнерго США о запасах нефтепродуктов в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Экспорт российской нефти в январе упал на 42,8%

По состоянию на 12.37 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,18% — до 68,7 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,32%, до 65,29 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,9%.

В целом инвесторы на рынках более склонны к риску на фоне оптимизма по восстановлению экономики. Поддерживает такие настроения в том числе новость из США по поддержке экономики. Ранее палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный пакет мер стимулирования на 1,9 триллиона долларов.

Трейдеры надеются, что меры США по стимулированию будут способствовать восстановлению экономической активности, что, в свою очередь, позитивно отразится на нефтяном спросе.

В целом позитивной оказалась статистика по запасам в США. Согласно данным минэнерго страны, запасы бензина в США упали сразу на 11,9 миллиона баррелей, ожидалось снижение лишь на 3,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 миллиона баррелей вместо 3,5 миллиона баррелей.