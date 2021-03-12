МОСКВА, 12 мар — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в четверг выросли третью сессию подряд. Такая динамика обусловлена тем, что доллар перестал укрепляться, а рост доходности казначейских облигаций приостановился. Биржи США выросли на подписании пакета стимулирования экономики

Трейдеры на рынке сырьевых товаров также среагировали на заявления ЕЦБ. В четверг в банке сообщили о намерении ускорить покупки облигаций в рамках программы PEPP. Объем данной программы в 1,85 трлн евро сохранен. Базовые процентные ставки ЕЦБ остались прежними.

Заседание ФРС США состоится на следующей неделе. Заявления ЕЦБ, вероятно, оказали понижательное давление на доходность казначейских облигаций. В свою очередь, это усилило позиции золота.

В среду палата представителей конгресса США утвердила стимулирующий пакет в 1,9 трлн долларов. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу после подписания президентом США. При этом инфляция потребительских цен в США оказалась не такой сильной, как опасались инвесторы. Это способствовало ослаблению доллара и увеличению доходности гособлигаций.

"Снижение доллара, произошедшее после утверждения пакета стимулирующих мер объемом в 1,9 трлн долларов, и более слабая, чем ожидалось, инфляция поспособствовали росту цен на золото и сняли недавние опасения относительно рынка этого металла", — отметил Карло Альберто Де Каса, старший аналитик ActivTrades. Бумаги российских компаний закрылись в основном ростом

По его словам, бычья волна на рынке золота может быть проверена на прочность около 1760 долларов, где расположен первый уровень технического сопротивления.

Доходность 10-летних казначейских облигаций на момент написания статьи составляла около 1,53%. Индекс доллара ICE снизился на 0,4%.

Апрельские фьючерсы на золото недавно на COMEX выросли на 80 центов, или мене чем на 0,1%, до 1722,60 доллара за унцию. По итогам сессии среды этот металл вырос в цене на 0,3%.

Между тем майские фьючерсы на серебро выросли на 6,3 цента, или 0,2%, до 26,193 доллара за баррель, после падения на 0,3% на предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на серебро снизились на 5,3 цента, или 0,2%, до 26,130 доллара за унцию. Во вторник они подорожали на 3,6%.

Майские фьючерсы на медь выросли на 10,65 цента, или 2,6%, до 4,139 доллара за фунт. Апрельские контракты на платину подорожали на 50 центов, или менее чем на 0,1%, до 1202,30 доллара за унцию, а котировки июньских фьючерсов на палладий выросли на 48,40 доллара, или 2,1%, до 2341,60 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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