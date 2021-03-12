Цены на золото вновь выросли
МОСКВА, 12 мар — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в четверг выросли третью сессию подряд. Такая динамика обусловлена тем, что доллар перестал укрепляться, а рост доходности казначейских облигаций приостановился.
Трейдеры на рынке сырьевых товаров также среагировали на заявления ЕЦБ. В четверг в банке сообщили о намерении ускорить покупки облигаций в рамках программы PEPP. Объем данной программы в 1,85 трлн евро сохранен. Базовые процентные ставки ЕЦБ остались прежними.
Заседание ФРС США состоится на следующей неделе. Заявления ЕЦБ, вероятно, оказали понижательное давление на доходность казначейских облигаций. В свою очередь, это усилило позиции золота.
В среду палата представителей конгресса США утвердила стимулирующий пакет в 1,9 трлн долларов. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу после подписания президентом США. При этом инфляция потребительских цен в США оказалась не такой сильной, как опасались инвесторы. Это способствовало ослаблению доллара и увеличению доходности гособлигаций.
"Снижение доллара, произошедшее после утверждения пакета стимулирующих мер объемом в 1,9 трлн долларов, и более слабая, чем ожидалось, инфляция поспособствовали росту цен на золото и сняли недавние опасения относительно рынка этого металла", — отметил Карло Альберто Де Каса, старший аналитик ActivTrades.
По его словам, бычья волна на рынке золота может быть проверена на прочность около 1760 долларов, где расположен первый уровень технического сопротивления.
Доходность 10-летних казначейских облигаций на момент написания статьи составляла около 1,53%. Индекс доллара ICE снизился на 0,4%.
Апрельские фьючерсы на золото недавно на COMEX выросли на 80 центов, или мене чем на 0,1%, до 1722,60 доллара за унцию. По итогам сессии среды этот металл вырос в цене на 0,3%.
Между тем майские фьючерсы на серебро выросли на 6,3 цента, или 0,2%, до 26,193 доллара за баррель, после падения на 0,3% на предыдущей сессии.
Майские фьючерсы на серебро снизились на 5,3 цента, или 0,2%, до 26,130 доллара за унцию. Во вторник они подорожали на 3,6%.
Майские фьючерсы на медь выросли на 10,65 цента, или 2,6%, до 4,139 доллара за фунт. Апрельские контракты на платину подорожали на 50 центов, или менее чем на 0,1%, до 1202,30 доллара за унцию, а котировки июньских фьючерсов на палладий выросли на 48,40 доллара, или 2,1%, до 2341,60 доллара за унцию.
— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
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