МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Банк России может передать функцию проведения тестирования биржам, если брокеры будут пользоваться этим в ущерб неопытным инвесторам, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ не исключил введение комиссии при переводе денег в цифровой рубль

"Мы у себя обсуждали, что тестирование не является панацеей, тем более если проводится теми, кто сам заинтересован в продаже продукта. Мы будем контролировать ситуацию, если нужно, вводить изменения или продлевать запреты. Если система тестирования не будет работать так, как должна, придется переносить тестирование с брокеров на независимые структуры (например, биржи) или снова запрещать продажи", — сказала она в интервью газете "Известия".

"Если тот, кто проводит тестирование, будет этим пользоваться в ущерб потребителям, придется еще раз возвращаться к более жестким мерам", — добавила Набиуллина.

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам до прохождения обязательного тестирования, которое планируется начать с 1 октября. Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, ограничивает продажу сложных финансовых продуктов, в том числе структурных, неквалифицированным розничным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках таких продуктов или опытом работы на финансовом рынке.

Предполагается, что неопытные инвесторы не смогут покупать такие продукты, пока не пройдут обязательное тестирование. При этом тестирование предполагается запустить на полгода раньше – с 1 октября 2021 года вместо 1 апреля 2022 года.

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