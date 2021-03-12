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https://1prime.ru/finance/20210312/833218225.html
Набиуллина рассказала, будут ли монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тысяч
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Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в 10 тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Центробанк в настоящее время не... ПРАЙМ, 12.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Банк России не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в 10 тысяч рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", — сказала она в интервью газете "Известия".
При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования, добавила глава регулятора. "Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", — заключила она.
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