МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале ранних торгов пятницы незначительно меняется к доллару и евро при стабильных ценах на нефть, следует из данных Московской биржи. 

Нью-Йоркская фондовая биржа

Фондовые индексы США выросли

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.17 мск повышается на 11 копеек, до 73,41 рубля, курс евро — снижается на 5 копеек, до 87,85 рубля.

Стоимость нефти марки Brent теряет 0,1% — 69,5 доллара за баррель.

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