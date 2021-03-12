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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210312/833219138.html
Рубль в начале утренних торгов незначительно меняется к доллару и евро
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Курс рубля в начале ранних торгов пятницы незначительно меняется к доллару и евро при стабильных ценах на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 12.03.2021
евро, рубль, доллар, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале ранних торгов пятницы незначительно меняется к доллару и евро при стабильных ценах на нефть, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.17 мск повышается на 11 копеек, до 73,41 рубля, курс евро — снижается на 5 копеек, до 87,85 рубля.
Стоимость нефти марки Brent теряет 0,1% — 69,5 доллара за баррель.
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