МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале ранних торгов пятницы незначительно меняется к доллару и евро при стабильных ценах на нефть, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США выросли

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.17 мск повышается на 11 копеек, до 73,41 рубля, курс евро — снижается на 5 копеек, до 87,85 рубля.

Стоимость нефти марки Brent теряет 0,1% — 69,5 доллара за баррель.

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