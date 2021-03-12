МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу продолжают рост вслед за рекордной динамикой американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США выросли

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,38%, до 3449,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 2218,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 0,33%, до 29290 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,29%, до 3052,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,82%, до 6769 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,57%, до 29669,5 пункта.

Ралли американских индексов поддерживает торги в регионе. Накануне промышленный индекс Dow Jones (DJIA) в четвертый раз подряд обновил исторический рекорд, кроме того, впервые с февраля достиг исторического максимума индекс широкого рынка S&P.

Оптимизм на рынках связан с ожиданиями господдержки экономики. В четверг президент США Джозеф Байден подписал закон о мерах стимулирования на 1,9 триллиона долларов.

Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.

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