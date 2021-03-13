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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210313/833225745.html
Биржи США в основном растут, но NASDAQ снизился
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Биржи США показали равнонаправленную динамику по итогам пятницы, два из трех ведущих индексов выросли. Промышленный индекс DJIA вырос на 0,9%, до очередного рекорда в 32778,64... ПРАЙМ, 13.03.2021
биржи сша, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Биржи США показали равнонаправленную динамику по итогам пятницы, два из трех ведущих индексов выросли.
Промышленный индекс DJIA вырос на 0,9%, до очередного рекорда в 32778,64 пункта, индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,10%, до 3943,34 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,59%, до 13319,86 пункта.
Новая макростатистика по стране оказалась в пятницу лучше прогнозов. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 83 пунктов с уровня января в 76,8 пункта. Прогнозировался рост до 78,5 пункта.
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